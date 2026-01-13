Börse Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag schloss der SDAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 215,60 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 96,340 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,164 Prozent höher bei 18 220,62 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 190,77 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 247,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 065,46 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 863,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 269,42 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Stand von 13 612,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 18,21 Prozent auf 25,58 EUR), Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 49,10 EUR), CANCOM SE (+ 3,23 Prozent auf 28,80 EUR), ATOSS Software (+ 2,93 Prozent auf 119,40 EUR) und Schaeffler (+ 2,67 Prozent auf 9,62 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SMA Solar (-6,27 Prozent auf 33,80 EUR), Alzchem Group (-5,11 Prozent auf 159,60 EUR), Douglas (-4,32 Prozent auf 11,52 EUR), Ottobock (-3,66 Prozent auf 68,35 EUR) und Drägerwerk (-3,05 Prozent auf 73,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 411 006 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 8,646 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at