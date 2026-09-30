Börse Frankfurt: SDAX legt zu

Am Mittwoch springt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 18 402,51 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,643 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,349 Prozent auf 18 443,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 379,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 506,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 398,72 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 18 995,19 Punkten auf. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 18 045,58 Punkten auf. Der SDAX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,27 Prozent auf 74,85 EUR), EVOTEC SE (+ 4,81 Prozent auf 3,09 EUR), Energiekontor (+ 2,46 Prozent auf 24,95 EUR), Vincorion (+ 2,07 Prozent auf 18,00 EUR) und PVA TePla (+ 1,64 Prozent auf 32,18 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-6,67 Prozent auf 14,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,43 Prozent auf 62,00 EUR), secunet Security Networks (-3,07 Prozent auf 236,50 EUR), Hypoport SE (-3,06 Prozent auf 71,35 EUR) und INDUS (-1,69 Prozent auf 40,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 566 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at