LPKF Laser & Electronics Aktie

LPKF Laser & Electronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Blick 30.09.2026 12:27:08

Börse Frankfurt: SDAX legt zu

Börse Frankfurt: SDAX legt zu

Derzeit legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch springt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 18 402,51 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92,643 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,349 Prozent auf 18 443,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 379,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 506,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 398,72 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Stand von 18 995,19 Punkten auf. Der SDAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 18 045,58 Punkten auf. Der SDAX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 16 933,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,03 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,27 Prozent auf 74,85 EUR), EVOTEC SE (+ 4,81 Prozent auf 3,09 EUR), Energiekontor (+ 2,46 Prozent auf 24,95 EUR), Vincorion (+ 2,07 Prozent auf 18,00 EUR) und PVA TePla (+ 1,64 Prozent auf 32,18 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-6,67 Prozent auf 14,70 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,43 Prozent auf 62,00 EUR), secunet Security Networks (-3,07 Prozent auf 236,50 EUR), Hypoport SE (-3,06 Prozent auf 71,35 EUR) und INDUS (-1,69 Prozent auf 40,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 566 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu LPKF Laser & Electronics AG

mehr Analysen
27.07.26 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
17.09.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
02.05.25 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
30.04.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.25 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,70 -0,84% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 59,80 -0,99% ASTA Energy Solutions
Energiekontor AG 24,70 2,49% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,12 5,48% EVOTEC SE
Hypoport SE 67,80 -7,38% Hypoport SE
INDUS AG 40,90 -2,15% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 69,90 -0,29% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,05 -4,44% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,50 1,03% Mutares
PVA TePla AG 32,70 3,61% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 72,50 2,04% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
secunet Security Networks AG 241,50 -2,03% secunet Security Networks AG
Vincorion 17,61 0,14% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 430,47 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:49 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen