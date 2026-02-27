Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 18 184,43 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 95,312 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 18 086,12 Punkte an der Kurstafel, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 077,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 279,83 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 327,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 540,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 007,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,78 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 9,13 Prozent auf 92,00 EUR), 1&1 (+ 8,28 Prozent auf 24,20 EUR), Gerresheimer (+ 7,96 Prozent auf 16,95 EUR), Befesa (+ 7,53 Prozent auf 34,00 EUR) und Nagarro SE (+ 5,23 Prozent auf 56,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Alzchem Group (-4,85 Prozent auf 149,00 EUR), Schaeffler (-3,90 Prozent auf 10,36 EUR), adesso SE (-2,95 Prozent auf 62,40 EUR), PATRIZIA SE (-1,92 Prozent auf 8,18 EUR) und KSB SE (-1,82 Prozent auf 1 080,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die 1&1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 157 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 10,233 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

