Gerresheimer Aktie

Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 27.02.2026 17:58:50

Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Der SDAX verzeichnete am Freitag Kursanstiege.

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 18 184,43 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 95,312 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 18 086,12 Punkte an der Kurstafel, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 077,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 279,83 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 327,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 540,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 007,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,78 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 9,13 Prozent auf 92,00 EUR), 1&1 (+ 8,28 Prozent auf 24,20 EUR), Gerresheimer (+ 7,96 Prozent auf 16,95 EUR), Befesa (+ 7,53 Prozent auf 34,00 EUR) und Nagarro SE (+ 5,23 Prozent auf 56,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Alzchem Group (-4,85 Prozent auf 149,00 EUR), Schaeffler (-3,90 Prozent auf 10,36 EUR), adesso SE (-2,95 Prozent auf 62,40 EUR), PATRIZIA SE (-1,92 Prozent auf 8,18 EUR) und KSB SE (-1,82 Prozent auf 1 080,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die 1&1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 157 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 10,233 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Gerresheimer AG

mehr Analysen
24.02.26 Gerresheimer Sell UBS AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 9,05% 1&1 AG
adesso SE 62,10 -3,12% adesso SE
Alzchem Group AG 150,20 -4,45% Alzchem Group AG
Befesa 33,70 7,32% Befesa
Gerresheimer AG 16,71 7,05% Gerresheimer AG
Hypoport SE 91,50 9,32% Hypoport SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 080,00 -0,92% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 31,20 -0,95% Mutares
Nagarro SE 55,60 3,15% Nagarro SE
PATRIZIA SE 8,16 -1,45% PATRIZIA SE
Schaeffler AG 10,27 -5,35% Schaeffler AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 194,96 0,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:06 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
21:06 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen