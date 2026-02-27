Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Kursentwicklung im Fokus
|
27.02.2026 17:58:50
Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus
Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 18 184,43 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 95,312 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,034 Prozent auf 18 086,12 Punkte an der Kurstafel, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 077,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 279,83 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 327,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 540,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 007,65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,78 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 9,13 Prozent auf 92,00 EUR), 1&1 (+ 8,28 Prozent auf 24,20 EUR), Gerresheimer (+ 7,96 Prozent auf 16,95 EUR), Befesa (+ 7,53 Prozent auf 34,00 EUR) und Nagarro SE (+ 5,23 Prozent auf 56,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Alzchem Group (-4,85 Prozent auf 149,00 EUR), Schaeffler (-3,90 Prozent auf 10,36 EUR), adesso SE (-2,95 Prozent auf 62,40 EUR), PATRIZIA SE (-1,92 Prozent auf 8,18 EUR) und KSB SE (-1,82 Prozent auf 1 080,00 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Die 1&1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 213 157 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 10,233 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hypoport SE
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Hypoport erfüllt Prognose und rechnet 2026 mit steigenden Gewinnen (Dow Jones)
|
27.02.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.02.26
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Gross profit growth and significant increase in EBIT in financial year 2025 // publication of forecast for 2026 (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Rohertragswachstum und deutliche EBIT-Steigerung im Geschäftsjahr 2025 // Veröffentlichung Prognose 2026 (EQS Group)
Analysen zu Gerresheimer AG
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Gerresheimer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,10
|9,05%
|adesso SE
|62,10
|-3,12%
|Alzchem Group AG
|150,20
|-4,45%
|Befesa
|33,70
|7,32%
|Gerresheimer AG
|16,71
|7,05%
|Hypoport SE
|91,50
|9,32%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|1 080,00
|-0,92%
|Mutares
|31,20
|-0,95%
|Nagarro SE
|55,60
|3,15%
|PATRIZIA SE
|8,16
|-1,45%
|Schaeffler AG
|10,27
|-5,35%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 194,96
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.