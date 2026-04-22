Börse Frankfurt: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 18 162,47 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,326 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,249 Prozent stärker bei 18 176,11 Punkten, nach 18 131,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 226,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 141,96 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,426 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, betrug der SDAX-Kurs 16 197,98 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der SDAX noch bei 18 345,85 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 15 104,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,20 Prozent auf 1,56 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 71,90 EUR), adesso SE (+ 2,77 Prozent auf 63,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,24 Prozent auf 173,60 EUR) und Grand City Properties (+ 1,95 Prozent auf 10,44 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen tonies (-2,53 Prozent auf 9,65 EUR), Vossloh (-1,61 Prozent auf 76,55 EUR), GFT SE (-1,52 Prozent auf 19,44 EUR), Stabilus SE (-1,50 Prozent auf 17,10 EUR) und Dürr (-1,33 Prozent auf 22,25 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 833 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,58 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at