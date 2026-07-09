Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,89 Prozent auf 18 081,07 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 87,825 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 1,25 Prozent höher bei 18 146,17 Punkten, nach 17 921,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 175,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 988,87 Einheiten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 2,55 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 024,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 033,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 018,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,18 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 14,64 Prozent auf 20,20 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6,33 Prozent auf 17,65 EUR), PVA TePla (+ 6,00 Prozent auf 38,88 EUR), Basler (+ 5,68 Prozent auf 28,85 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3,83 Prozent auf 70,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-2,86 Prozent auf 71,30 EUR), GFT SE (-2,24 Prozent auf 19,22 EUR), Dermapharm (-2,14 Prozent auf 45,70 EUR), Energiekontor (-1,63 Prozent auf 36,15 EUR) und STO SE (-1,40 Prozent auf 91,30 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 624 132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,669 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at