Börse Frankfurt: SDAX nachmittags stärker

In Frankfurt stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag klettert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 18 880,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,452 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18 841,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 871,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 805,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 905,01 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 17 727,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 079,94 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 16 640,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,78 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 931,18 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,56 Prozent auf 38,94 EUR), Siltronic (+ 3,12 Prozent auf 97,55 EUR), PVA TePla (+ 2,75 Prozent auf 44,76 EUR), KSB SE (+ 2,16 Prozent auf 851,00 EUR) und SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 68,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-3,92 Prozent auf 76,00 EUR), Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR), Hypoport SE (-2,48 Prozent auf 80,45 EUR), Springer Nature (-2,12 Prozent auf 19,82 EUR) und Dürr (-1,64 Prozent auf 21,05 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 300 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,095 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at