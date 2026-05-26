Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Performance im Blick 26.05.2026 15:58:49

Börse Frankfurt: SDAX nachmittags stärker

Börse Frankfurt: SDAX nachmittags stärker

In Frankfurt stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag klettert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 18 880,29 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,452 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18 841,63 Punkte an der Kurstafel, nach 18 871,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 805,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 905,01 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 17 727,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 079,94 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, bei 16 640,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,78 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 931,18 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,56 Prozent auf 38,94 EUR), Siltronic (+ 3,12 Prozent auf 97,55 EUR), PVA TePla (+ 2,75 Prozent auf 44,76 EUR), KSB SE (+ 2,16 Prozent auf 851,00 EUR) und SMA Solar (+ 1,94 Prozent auf 68,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-3,92 Prozent auf 76,00 EUR), Ottobock (-2,85 Prozent auf 54,60 EUR), Hypoport SE (-2,48 Prozent auf 80,45 EUR), Springer Nature (-2,12 Prozent auf 19,82 EUR) und Dürr (-1,64 Prozent auf 21,05 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 300 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,095 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Hypoport SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Energiekontor AG

mehr Analysen
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
01.04.26 Energiekontor Buy Warburg Research
19.03.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
17.03.26 Energiekontor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,70 0,89% 1&1 AG
ATOSS Software AG 77,10 -2,53% ATOSS Software AG
Dürr AG 20,95 -1,64% Dürr AG
Energiekontor AG 48,30 -1,23% Energiekontor AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,42 0,21% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 80,35 -0,92% Hypoport SE
KSB SE & Co. KGaA Vz. 837,00 -1,41% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 27,30 0,92% Mutares
Ottobock 54,80 -2,32% Ottobock
PVA TePla AG 44,58 2,67% PVA TePla AG
Siltronic AG 90,50 -4,03% Siltronic AG
SMA Solar AG 67,90 1,72% SMA Solar AG
Springer Nature 19,74 -2,03% Springer Nature
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 38,48 3,16% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 844,57 -0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen