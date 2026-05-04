BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Kursentwicklung im Fokus
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04.05.2026 15:58:39
Börse Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus
Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,32 Prozent aufwärts auf 18 146,65 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,994 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,769 Prozent stärker bei 18 048,83 Punkten in den Handel, nach 17 911,06 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 048,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 266,57 Punkten lag.
So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 16 724,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 925,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der SDAX mit 16 124,86 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Verve Group (+ 12,12 Prozent auf 1,68 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,85 Prozent auf 77,95 EUR), Kontron (+ 6,85 Prozent auf 22,78 EUR), TeamViewer (+ 5,98 Prozent auf 5,03 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 4,72 Prozent auf 53,20 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Douglas (-6,68 Prozent auf 9,50 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-3,76 Prozent auf 3,08 EUR), Stabilus SE (-2,90 Prozent auf 16,72 EUR), ATOSS Software (-2,02 Prozent auf 77,60 EUR) und Grand City Properties (-1,67 Prozent auf 9,41 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Verve Group-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 708 390 Aktien gehandelt. Mit 3,980 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,57 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Kontron
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|Mutares
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|Stabilus SE
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|TeamViewer
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|3,45%
|Verve Group
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|1,07%
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|SDAX
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