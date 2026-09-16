Börse Frankfurt: SDAX notiert schlussendlich im Plus

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,37 Prozent fester bei 18 194,24 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,894 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,206 Prozent fester bei 18 164,73 Punkten in den Handel, nach 18 127,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 071,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 224,58 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,811 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 633,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 423,12 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 16 630,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,83 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 5,10 Prozent auf 68,00 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,29 Prozent auf 58,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,88 Prozent auf 12,05 EUR), PVA TePla (+ 3,66 Prozent auf 29,46 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,55 Prozent auf 54,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Vincorion (-5,17 Prozent auf 18,17 EUR), Grand City Properties (-3,96 Prozent auf 8,00 EUR), CANCOM SE (-2,61 Prozent auf 22,35 EUR), Eckert Ziegler (-1,88 Prozent auf 12,03 EUR) und Sixt SE St (-1,67 Prozent auf 67,85 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 682 964 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,194 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at