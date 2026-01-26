Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Bewegung
|
26.01.2026 12:27:11
Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer
Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent auf 18 184,60 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,300 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 18 291,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 302,82 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 171,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 301,17 Einheiten.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 806,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17 371,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der SDAX bei 14 333,04 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Bei 18 392,27 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 7,00 Prozent auf 214,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,72 Prozent auf 92,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,80 Prozent auf 19,10 EUR), Hypoport SE (+ 1,95 Prozent auf 104,60 EUR) und INDUS (+ 1,43 Prozent auf 31,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PNE (-4,97 Prozent auf 8,98 EUR), Alzchem Group (-4,49 Prozent auf 149,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,73 Prozent auf 106,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,64 Prozent auf 47,22 EUR) und Verve Group (-2,63 Prozent auf 1,82 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 672 531 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 11,235 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,03 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
10:04
|TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Stabiler Handel: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs vom Donnerstag (finanzen.at)
|
19.01.26
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elmos Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|150,40
|-2,97%
|Elmos Semiconductor
|107,20
|-2,01%
|FRIEDRICH VORWERK
|94,60
|8,61%
|HAMBORNER REIT
|4,65
|1,31%
|Hypoport SE
|104,40
|2,15%
|INDUS AG
|31,95
|2,08%
|MBB SE
|212,00
|6,43%
|Mutares
|33,15
|0,15%
|PNE AG
|9,03
|-4,14%
|Schaeffler AG
|11,65
|-0,34%
|SCHOTT Pharma
|14,84
|-0,27%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|48,42
|-0,45%
|Verve Group
|1,80
|-2,65%
|Wacker Neuson SE
|19,32
|4,09%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 271,10
|-0,17%