Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 26.01.2026 12:27:11

Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer

Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags schwächer

Der SDAX notiert am Montagmittag im Minus.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,65 Prozent auf 18 184,60 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,300 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 18 291,87 Punkte an der Kurstafel, nach 18 302,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 171,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 301,17 Einheiten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 806,75 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17 371,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der SDAX bei 14 333,04 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,78 Prozent nach oben. Bei 18 392,27 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell MBB SE (+ 7,00 Prozent auf 214,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,72 Prozent auf 92,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 2,80 Prozent auf 19,10 EUR), Hypoport SE (+ 1,95 Prozent auf 104,60 EUR) und INDUS (+ 1,43 Prozent auf 31,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen PNE (-4,97 Prozent auf 8,98 EUR), Alzchem Group (-4,49 Prozent auf 149,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,73 Prozent auf 106,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,64 Prozent auf 47,22 EUR) und Verve Group (-2,63 Prozent auf 1,82 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 672 531 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 11,235 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.11.25 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 150,40 -2,97% Alzchem Group AG
Elmos Semiconductor 107,20 -2,01% Elmos Semiconductor
FRIEDRICH VORWERK 94,60 8,61% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,65 1,31% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 104,40 2,15% Hypoport SE
INDUS AG 31,95 2,08% INDUS AG
MBB SE 212,00 6,43% MBB SE
Mutares 33,15 0,15% Mutares
PNE AG 9,03 -4,14% PNE AG
Schaeffler AG 11,65 -0,34% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,84 -0,27% SCHOTT Pharma
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 -0,45% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Verve Group 1,80 -2,65% Verve Group
Wacker Neuson SE 19,32 4,09% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 271,10 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen