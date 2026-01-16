Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent tiefer bei 18 333,64 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 96,558 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,037 Prozent auf 18 330,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 336,93 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 392,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 258,43 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der SDAX bei 16 720,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 017,88 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 13 826,24 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,63 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Klöckner (+ 27,76 Prozent auf 11,00 EUR), Drägerwerk (+ 9,46 Prozent auf 87,90 EUR), JOST Werke (+ 1,97) Prozent auf 62,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,91 Prozent auf 2,03 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,55 Prozent auf 16,42 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil NORMA Group SE (-6,19 Prozent auf 14,84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 48,06 EUR), Mutares (-3,77 Prozent auf 33,20 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,13 Prozent auf 24,80 EUR) und Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 68,25 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Klöckner-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 082 453 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 9,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

