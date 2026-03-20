Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 16 338,97 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 83,473 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,693 Prozent höher bei 16 491,36 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 377,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 622,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 320,27 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 023,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der SDAX 16 732,54 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2025, den Stand von 16 217,16 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 5,86 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 23,90 Prozent auf 21,98 EUR), Elmos Semiconductor (+ 9,05 Prozent auf 139,80 EUR), SMA Solar (+ 6,15 Prozent auf 38,98 EUR), Energiekontor (+ 4,79 Prozent auf 31,75 EUR) und PNE (+ 3,10 Prozent auf 7,98 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ottobock (-7,52 Prozent auf 47,58 EUR), Verve Group (-6,98 Prozent auf 1,33 EUR), Siltronic (-5,92 Prozent auf 52,40 EUR), HelloFresh (-5,79 Prozent auf 3,71 EUR) und Vossloh (-3,59 Prozent auf 69,80 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 519 655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,099 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Mit 8,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at