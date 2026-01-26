Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Am Montag steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,02 Prozent im Minus bei 18 298,26 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,300 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,060 Prozent tiefer bei 18 291,87 Punkten in den Montagshandel, nach 18 302,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18 301,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 273,18 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 806,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17 371,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Wert von 14 333,04 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,43 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 392,27 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 6,25 Prozent auf 212,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,61 Prozent auf 91,90 EUR), Stabilus SE (+ 2,39 Prozent auf 18,88 EUR), HelloFresh (+ 1,98 Prozent auf 5,67 EUR) und Douglas (+ 1,32 Prozent auf 10,72 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Verve Group (-2,52 Prozent auf 1,82 EUR), PNE (-1,90 Prozent auf 9,27 EUR), Nagarro SE (-1,57 Prozent auf 68,90 EUR), Elmos Semiconductor (-1,09 Prozent auf 108,60 EUR) und SMA Solar (-1,08 Prozent auf 38,34 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 186 186 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 11,235 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

