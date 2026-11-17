So performte der SDAX am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA schlussendlich 1,42 Prozent leichter bei 17 505,81 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,486 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 686,73 Zählern und damit 0,404 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 758,49 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 17 688,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 17 481,43 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SDAX bei 18 198,27 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 18 486,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der SDAX 16 069,28 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,865 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 3,57 Prozent auf 26,72 EUR), INDUS (+ 3,50 Prozent auf 35,45 EUR), Vincorion (+ 3,29 Prozent auf 16,17 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2,10 Prozent auf 48,60 EUR) und ProCredit (+ 1,98 Prozent auf 10,28 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Energiekontor (-8,59 Prozent auf 20,75 EUR), GFT SE (-8,47 Prozent auf 24,30 EUR), PNE (-7,24 Prozent auf 4,74 EUR), tonies (-6,83 Prozent auf 12,00 EUR) und EVOTEC SE (-6,34 Prozent auf 2,75 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 804 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,213 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at