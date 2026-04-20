Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,92 Prozent leichter bei 18 100,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,207 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 085,42 Zählern und damit 1,00 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 268,79 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 035,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 152,77 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 197,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, stand der SDAX noch bei 17 632,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SDAX mit 15 107,91 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit PVA TePla (+ 2,80 Prozent auf 37,42 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,42 Prozent auf 36,36 EUR), PNE (+ 1,72 Prozent auf 8,85 EUR), Ottobock (+ 1,18 Prozent auf 59,80 EUR) und 1&1 (+ 1,03 Prozent auf 24,45 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Hypoport SE (-6,61 Prozent auf 87,55 EUR), TeamViewer (-4,16 Prozent auf 4,95 EUR), Verve Group (-4,04 Prozent auf 1,50 EUR), EVOTEC SE (-3,55 Prozent auf 5,44 EUR) und Befesa (-3,26 Prozent auf 34,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 583 866 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,272 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at