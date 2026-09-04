Börse Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,70 Prozent höher bei 18 727,47 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93,235 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,394 Prozent fester bei 18 670,35 Punkten, nach 18 597,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 655,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 739,94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,24 Prozent nach unten. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 04.08.2026, mit 18 639,43 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 18 759,59 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Stand von 16 461,95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 5,90 Prozent auf 2,80 EUR), PVA TePla (+ 5,60 Prozent auf 31,28 EUR), Wacker Neuson SE (+ 4,39 Prozent auf 23,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,29 Prozent auf 59,55 EUR) und pbb (+ 4,13 Prozent auf 3,43 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil GFT SE (-2,27 Prozent auf 25,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,16 Prozent auf 43,00 EUR), EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 3,21 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,87 Prozent auf 31,56 EUR) und Ströer SE (-1,52 Prozent auf 37,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 142 646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,123 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,19 erwartet. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at