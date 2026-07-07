Börse Frankfurt: SDAX schwächer

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 18 412,51 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,383 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 574,10 Zählern und damit 0,187 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 539,47 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 583,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 409,48 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der SDAX bei 18 433,82 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, bei 16 533,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der SDAX 17 610,95 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,09 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 73,90 EUR), STO SE (+ 1,61 Prozent auf 94,90 EUR), Südzucker (+ 1,30 Prozent auf 10,92 EUR), HelloFresh (+ 1,19 Prozent auf 3,99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,05 Prozent auf 28,82 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-8,93 Prozent auf 17,85 EUR), SFC Energy (-4,88 Prozent auf 20,45 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,87 Prozent auf 66,40 EUR), PVA TePla (-4,48 Prozent auf 38,34 EUR) und Mutares (-3,66 Prozent auf 27,65 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 297 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,686 Mrd. Euro weist die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at