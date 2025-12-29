Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmorgen.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SDAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 16 814,88 Punkte. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,001 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,223 Prozent höher bei 16 844,25 Punkten, nach 16 806,75 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 807,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 845,25 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der SDAX auf 16 657,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 872,76 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 722,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,08 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit tonies (+ 2,11 Prozent auf 10,16 EUR), Dermapharm (+ 2,08 Prozent auf 39,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,88 Prozent auf 38,94 EUR), Medios (+ 1,56 Prozent auf 14,36 EUR) und Vossloh (+ 1,06 Prozent auf 76,10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil FRIEDRICH VORWERK (-1,98 Prozent auf 79,40 EUR), SMA Solar (-1,32 Prozent auf 32,78 EUR), JOST Werke (-1,31 Prozent auf 52,60 EUR), Dürr (-1,11 Prozent auf 22,20 EUR) und SFC Energy (-0,98 Prozent auf 12,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 176 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,483 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Mit 8,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at