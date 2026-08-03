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Index im Blick 03.08.2026 09:28:33

Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Börse Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Montagshandels

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch am ersten Tag der Woche aufwärts.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,06 Prozent auf 18 496,87 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 88,865 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,864 Prozent stärker bei 18 460,90 Punkten, nach 18 302,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 456,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 506,82 Punkten.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 539,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SDAX auf 17 911,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der SDAX mit 17 051,12 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6,58 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4,01 Prozent auf 6,23 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,82 Prozent auf 31,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,61 Prozent auf 63,00 EUR), Basler (+ 2,60 Prozent auf 25,65 EUR) und Springer Nature (+ 2,59 Prozent auf 18,98 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,21 Prozent auf 27,76 EUR), SMA Solar (-2,37 Prozent auf 51,60 EUR), Douglas (-0,62 Prozent auf 8,00 EUR), Fielmann (-0,25 Prozent auf 40,55 EUR) und Südzucker (-0,18 Prozent auf 11,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 195 462 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro macht die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Basler AG 25,70 3,42% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 31,52 3,21% Carl Zeiss Meditec AG
Douglas AG 8,13 1,63% Douglas AG
Fielmann AG 40,70 0,25% Fielmann AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,38 2,22% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 71,80 0,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 27,05 1,50% Mutares
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,95 1,70% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 50,75 -5,32% SMA Solar AG
Springer Nature 18,66 0,00% Springer Nature
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,20 -0,53% Südzucker AG (Suedzucker AG)
TeamViewer 6,34 4,62% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,30 -5,41% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 470,62 0,92%

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