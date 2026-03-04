Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Um 15:41 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 1,72 Prozent auf 17 388,95 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 94,734 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 17 105,67 Punkte an der Kurstafel, nach 17 094,09 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 105,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 529,27 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,33 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 925,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 816,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 740,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,192 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 983,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Sixt SE St (+ 6,01 Prozent auf 64,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,52 Prozent auf 56,35 EUR), SMA Solar (+ 4,87 Prozent auf 30,58 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 5,51 EUR) und Befesa (+ 3,83 Prozent auf 32,02 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-2,16 Prozent auf 8,60 EUR), HelloFresh (-1,94 Prozent auf 4,69 EUR), Dermapharm (-1,84 Prozent auf 37,30 EUR), tonies (-0,73 Prozent auf 10,92 EUR) und Siltronic (-0,47 Prozent auf 52,85 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 754 186 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 9,524 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at