VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Index-Performance im Blick
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08.04.2026 17:58:35
Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich kräftige Zuschläge
Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 4,13 Prozent höher bei 17 216,00 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 85,073 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 2,19 Prozent auf 16 895,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 533,73 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 312,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 895,41 Einheiten.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 2,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17 232,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wurde der SDAX mit 17 910,24 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.04.2025, den Wert von 14 351,63 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,805 Prozent nach. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Dürr (+ 12,36 Prozent auf 21,55 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 11,73 Prozent auf 75,75 EUR), Hypoport SE (+ 11,21 Prozent auf 80,35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,54 Prozent auf 57,15 EUR) und Befesa (+ 10,24 Prozent auf 32,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-16,15 Prozent auf 36,96 EUR), Mutares (-5,79 Prozent auf 26,05 EUR), Südzucker (-4,21 Prozent auf 11,84 EUR), Dermapharm (-2,90 Prozent auf 41,85 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,70 EUR).
Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 490 097 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,175 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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