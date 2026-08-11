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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Index-Bewegung 11.08.2026 15:58:29

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,11 Prozent stärker bei 18 560,09 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,691 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,121 Prozent stärker bei 18 563,00 Punkten, nach 18 540,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 432,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 575,06 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18 128,23 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 18 556,07 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 17 194,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5,77 Prozent auf 31,88 EUR), SMA Solar (+ 4,11 Prozent auf 56,95 EUR), Befesa (+ 2,92 Prozent auf 37,05 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,57 Prozent auf 7,58 EUR) und Vossloh (+ 2,38 Prozent auf 58,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PNE (-19,41 Prozent auf 7,97 EUR), CANCOM SE (-6,44 Prozent auf 22,50 EUR), Hypoport SE (-2,61 Prozent auf 83,90 EUR), GFT SE (-2,26 Prozent auf 21,65 EUR) und TeamViewer (-2,09 Prozent auf 6,57 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die PNE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 681 372 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 4,028 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,35 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Befesa 36,40 1,68% Befesa
CANCOM SE 22,65 -6,98% CANCOM SE
GFT SE 21,95 -1,57% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,38 0,69% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 83,60 -2,96% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,80 1,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,90 -0,74% Mutares
PATRIZIA SE 7,53 0,94% PATRIZIA SE
PNE AG 7,85 -12,97% PNE AG
PVA TePla AG 31,86 4,32% PVA TePla AG
SMA Solar AG 55,60 1,65% SMA Solar AG
Springer Nature 19,92 -2,11% Springer Nature
TeamViewer 6,57 -1,13% TeamViewer
Vossloh AG 58,50 3,17% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 571,14 0,17%

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