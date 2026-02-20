Alzchem Group Aktie
Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer
Am Freitag tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,17 Prozent tiefer bei 17 952,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,038 Prozent schwächer bei 17 976,23 Punkten in den Handel, nach 17 983,05 Punkten am Vortag.
Bei 17 938,37 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 020,75 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,240 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 20.01.2026, mit 17 632,41 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 15 914,45 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 14 826,64 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,44 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 17 174,39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 2,17 Prozent auf 66,00 EUR), Alzchem Group (+ 1,94 Prozent auf 157,80 EUR), pbb (+ 1,75 Prozent auf 3,72 EUR), NORMA Group SE (+ 1,60 Prozent auf 15,26 EUR) und Douglas (+ 1,25 Prozent auf 11,34 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil FRIEDRICH VORWERK (-5,36 Prozent auf 79,50 EUR), Verve Group (-3,44 Prozent auf 1,26 EUR), 1&1 (-2,55 Prozent auf 22,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,16 Prozent auf 24,44 EUR) und SMA Solar (-1,88 Prozent auf 32,44 EUR).
SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 298 454 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 10,252 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Die Mutares-Aktie hat mit 4,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
