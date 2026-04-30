Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 17 600,76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,542 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,578 Prozent auf 17 539,55 Punkte an der Kurstafel, nach 17 641,57 Punkten am Vortag.

Bei 17 600,76 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 483,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,876 Prozent. Der SDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 16 389,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 040,35 Punkten. Der SDAX notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 15 756,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,41 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,60 Prozent auf 73,55 EUR), SFC Energy (+ 5,10 Prozent auf 18,12 EUR), Siltronic (+ 2,93) Prozent auf 77,20 EUR), Springer Nature (+ 1,94 Prozent auf 19,94 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,57 Prozent auf 181,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Befesa (-7,28 Prozent auf 31,20 EUR), Nagarro SE (-2,70 Prozent auf 43,22 EUR), Alzchem Group (-2,35 Prozent auf 170,00 EUR), Verve Group (-2,33 Prozent auf 1,47 EUR) und Hypoport SE (-1,72 Prozent auf 83,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 63 460 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at