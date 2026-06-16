Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SDAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 18 506,02 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,965 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,093 Prozent höher bei 18 551,46 Punkten, nach 18 534,14 Punkten am Vortag.

Bei 18 551,46 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 484,15 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 18 365,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 16 766,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 904,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,63 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SFC Energy (+ 3,16 Prozent auf 21,20 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1,85 Prozent auf 20,35 EUR), Energiekontor (+ 1,75 Prozent auf 40,80 EUR), GFT SE (+ 1,33 Prozent auf 22,80 EUR) und CANCOM SE (+ 1,15 Prozent auf 26,40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Siltronic (-4,50 Prozent auf 93,30 EUR), SCHOTT Pharma (-4,50 Prozent auf 16,54 EUR), Adtran Networks SE (-1,74 Prozent auf 22,60 EUR), 1&1 (-1,27 Prozent auf 23,40 EUR) und Douglas (-1,26 Prozent auf 8,59 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die Siltronic-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 80 844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,307 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at