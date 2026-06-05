Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,71 Prozent leichter bei 18 439,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,656 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,396 Prozent auf 18 685,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18 759,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 723,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 433,06 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 4,59 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der SDAX bei 18 182,88 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 17 299,20 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 17 030,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,24 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 54,70 EUR), HelloFresh (+ 1,45 Prozent auf 4,20 EUR), secunet Security Networks (+ 1,22 Prozent auf 207,50 EUR), Verve Group (+ 1,15 Prozent auf 1,76 EUR) und Drägerwerk (+ 0,77 Prozent auf 91,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-8,88 Prozent auf 91,30 EUR), adesso SE (-7,31 Prozent auf 55,80 EUR), Stabilus SE (-5,06 Prozent auf 18,02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 90,00 EUR) und SMA Solar (-4,33 Prozent auf 59,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 070 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,236 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at