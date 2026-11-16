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XETRA-Handel im Blick 16.11.2026 17:58:48

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen

Beim SDAX standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Letztendlich ging der SDAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 17 763,91 Punkten aus dem Montagshandel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,502 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,243 Prozent fester bei 17 780,64 Punkten, nach 17 737,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 920,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 750,15 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, notierte der SDAX bei 18 198,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 633,51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 16 148,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,35 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit grenke (+ 5,56 Prozent auf 12,52 EUR), SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 47,66 EUR), pbb (+ 3,94) Prozent auf 2,69 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,60 Prozent auf 76,35 EUR) und Mutares (+ 2,71 Prozent auf 28,40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Hypoport SE (-4,45 Prozent auf 88,10 EUR), Medios (-4,41 Prozent auf 10,40 EUR), Dürr (-4,15 Prozent auf 15,72 EUR), SGL Carbon SE (-3,52 Prozent auf 4,66 EUR) und tonies (-3,30 Prozent auf 12,88 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 726 826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,213 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,45 0,00% 1&1 AG
Dürr AG 15,76 -3,31% Dürr AG
FRIEDRICH VORWERK 76,50 4,08% FRIEDRICH VORWERK
grenke AG 12,34 4,75% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,02 -1,11% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,02 -2,68% Heidelberger Druckmaschinen AG
Hypoport SE 87,50 -4,74% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,30 -0,46% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 10,24 -4,83% Medios AG
Mutares 28,10 1,81% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,70 3,30% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SGL Carbon SE 4,60 -4,37% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 47,30 4,69% SMA Solar AG
tonies 13,00 -3,13% tonies

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