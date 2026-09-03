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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Index-Bewegung 03.09.2026 17:58:45

Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester

Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester

So bewegte sich der SDAX zum Handelsende.

Am Donnerstag gewann der SDAX via XETRA letztendlich 0,83 Prozent auf 18 613,10 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94,437 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,144 Prozent auf 18 485,50 Punkte an der Kurstafel, nach 18 458,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 445,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 636,50 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,84 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 524,47 Punkten gehandelt. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18 769,86 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 16 466,86 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,25 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 6,45 Prozent auf 26,40 EUR), Energiekontor (+ 4,20 Prozent auf 24,80 EUR), OHB SE (+ 3,71 Prozent auf 184,60 EUR), Jungheinrich (+ 3,52 Prozent auf 26,44 EUR) und grenke (+ 2,95 Prozent auf 11,86 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil STO SE (-3,59 Prozent auf 99,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,19 Prozent auf 32,16 EUR), Adtran Networks SE (-2,18 Prozent auf 22,40 EUR), Einhell Germany vz (-2,01 Prozent auf 73,00 EUR) und PATRIZIA SE (-1,80 Prozent auf 7,08 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 851 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,141 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 2,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,35 0,43% 1&1 AG
Adtran Networks SE 22,40 -1,75% Adtran Networks SE
Carl Zeiss Meditec AG 31,92 -2,15% Carl Zeiss Meditec AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 72,60 -2,16% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Energiekontor AG 24,60 2,29% Energiekontor AG
GFT SE 26,55 7,49% GFT SE
grenke AG 11,82 3,14% grenke AG
HelloFresh 2,63 0,42% HelloFresh
Jungheinrich AG 26,36 3,53% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 76,50 -1,16% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 25,30 1,00% Mutares
OHB SE 186,80 4,83% OHB SE
PATRIZIA SE 7,06 -2,35% PATRIZIA SE
STO SE & Co. KGaA 101,00 -1,37% STO SE & Co. KGaA

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 597,03 0,75%

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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