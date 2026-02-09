Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Montag steht der SDAX via XETRA zum Handelsende 1,32 Prozent im Plus bei 18 129,21 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 95,356 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,512 Prozent auf 17 985,28 Punkte an der Kurstafel, nach 17 893,72 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 972,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 150,08 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 118,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 779,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, stand der SDAX bei 14 611,88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,46 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 17 174,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 6,31 Prozent auf 94,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 6,06 Prozent auf 87,50 EUR), tonies (+ 5,73 Prozent auf 11,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,49 Prozent auf 48,40 EUR) und Alzchem Group (+ 4,31 Prozent auf 150,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-3,99 Prozent auf 24,05 EUR), Eckert Ziegler (-2,46 Prozent auf 15,06 EUR), SMA Solar (-2,23 Prozent auf 32,42 EUR), PNE (-2,21 Prozent auf 8,84 EUR) und adesso SE (-1,94 Prozent auf 70,60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die DEUTZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 790 292 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,798 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at