21.11.2025 09:29:23
Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,24 Prozent schwächer bei 15 717,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 79,560 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,16 Prozent auf 15 729,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15 914,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag heute bei 15 730,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 696,37 Punkten erreichte.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,65 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 155,74 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, bei 17 018,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 246,88 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 13,18 Prozent zu Buche. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Deutsche Euroshop (+ 2,83 Prozent auf 18,88 EUR), Südzucker (+ 0,27 Prozent auf 9,41 EUR), Formycon (+ 0,21 Prozent auf 23,35 EUR), Hypoport SE (+ 0,17 Prozent auf 118,60 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,15 Prozent auf 65,90 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,13 Prozent auf 33,64 EUR), Siltronic (-3,74 Prozent auf 42,24 EUR), Elmos Semiconductor (-3,57 Prozent auf 89,20 EUR), SMA Solar (-3,44 Prozent auf 33,12 EUR) und JENOPTIK (-3,23 Prozent auf 18,59 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SDAX ist die Verve Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 103 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,066 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 9,21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.
Analysen zu Formycon AGmehr Analysen
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
