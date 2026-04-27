Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Aktuell geht es für den SDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent fester bei 17 800,89 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,635 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,164 Prozent auf 17 756,34 Punkte an der Kurstafel, nach 17 727,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 750,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 826,72 Punkten erreichte.

SDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 16 338,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der SDAX noch bei 18 327,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15 633,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,57 Prozent. 18 480,20 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 3,01 Prozent auf 23,95 EUR), SFC Energy (+ 2,52 Prozent auf 17,06 EUR), Medios (+ 2,27 Prozent auf 13,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,12 Prozent auf 39,50 EUR) und GFT SE (+ 1,97 Prozent auf 18,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Springer Nature (-4,39 Prozent auf 18,74 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 72,25 EUR), grenke (-2,27 Prozent auf 12,94 EUR), Verve Group (-1,53 Prozent auf 1,42 EUR) und HelloFresh (-0,92 Prozent auf 4,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 60 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,113 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at