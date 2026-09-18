Börse Frankfurt: SDAX zum Start in Grün

Aktuell geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent fester bei 18 272,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,669 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,087 Prozent auf 18 243,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 227,33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 286,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 228,28 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,383 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 425,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 373,62 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 16 931,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,28 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 8,19 Prozent auf 19,68 EUR), EVOTEC SE (+ 2,22 Prozent auf 2,95 EUR), Medios (+ 1,98 Prozent auf 10,30 EUR), SMA Solar (+ 1,95 Prozent auf 57,60 EUR) und Basler (+ 1,81 Prozent auf 22,50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil PNE (-1,10 Prozent auf 7,17 EUR), Grand City Properties (-1,02 Prozent auf 7,79 EUR), Ströer SE (-0,78 Prozent auf 35,72 EUR), GFT SE (-0,74 Prozent auf 26,65 EUR) und Springer Nature (-0,71 Prozent auf 19,60 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 50 884 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,202 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at