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SDAX-Performance im Fokus 24.06.2026 09:30:12

Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter

Der SDAX verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 18 079,68 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 88,437 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,070 Prozent fester bei 18 169,78 Punkten, nach 18 157,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18 079,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 169,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,35 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 18 736,95 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 16 517,29 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 16 913,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,17 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit 1&1 (+ 4,90 Prozent auf 21,40 EUR), JOST Werke (+ 1,84 Prozent auf 55,30 EUR), Shelly (+ 1,17 Prozent auf 60,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,97 Prozent auf 27,20 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 0,80 Prozent auf 4,44 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SMA Solar (-2,91 Prozent auf 51,75 EUR), PVA TePla (-2,21 Prozent auf 39,78 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,87 Prozent auf 26,30 EUR), Basler (-1,84 Prozent auf 29,35 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,83 Prozent auf 30,02 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 160 803 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,699 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 20,75 2,22% 1&1 AG
Basler AG 29,90 -2,13% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 26,78 -0,07% Carl Zeiss Meditec AG
Grand City Properties S.A. 9,06 1,00% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,41 0,00% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,40 -1,06% Heidelberger Druckmaschinen AG
JOST Werke AG 52,50 -2,96% JOST Werke AG
LPKF Laser & Electronics AG 26,90 1,51% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 29,35 0,00% Mutares
PVA TePla AG 40,16 -1,62% PVA TePla AG
Shelly 59,80 0,34% Shelly
SMA Solar AG 52,55 -1,22% SMA Solar AG
Springer Nature 18,42 -0,11% Springer Nature
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,06 0,20% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 944,80 -1,17%

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