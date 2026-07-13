Börse Frankfurt: SDAX zum Start leichter

So bewegt sich der SDAX am Morgen.

Am Montag steht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,29 Prozent im Minus bei 18 076,51 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 87,812 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,445 Prozent tiefer bei 18 047,60 Punkten, nach 18 128,23 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 045,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 076,51 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 377,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der SDAX bei 17 270,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 003,28 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,15 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,88 Prozent auf 18,58 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), NORMA Group SE (+ 2,13 Prozent auf 18,26 EUR), Shelly (+ 2,11 Prozent auf 58,20 EUR) und 1&1 (+ 1,75 Prozent auf 20,40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-2,86 Prozent auf 3,60 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,59 Prozent auf 16,95 EUR), HORNBACH (-2,53 Prozent auf 77,00 EUR), Basler (-2,42 Prozent auf 28,20 EUR) und PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 332 479 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at