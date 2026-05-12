Börse Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstagmittag

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit in Rot.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 24 109,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 014,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 209,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 802,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 922,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Stand von 23 657,00 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,86 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 5,83 Prozent auf 39,24 EUR), Symrise (+ 1,46 Prozent auf 73,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,34) Prozent auf 37,77 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,27 Prozent auf 187,55 EUR) und Merck (+ 1,02 Prozent auf 114,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,05 Prozent auf 469,10 EUR), Zalando (-5,69 Prozent auf 19,06 EUR), Rheinmetall (-3,54 Prozent auf 1 143,60 EUR), Siemens Energy (-2,94 Prozent auf 173,26 EUR) und SAP SE (-1,79 Prozent auf 141,88 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 1 422 501 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at