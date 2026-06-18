Börse Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags

Der SDAX zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,74 Prozent auf 18 338,23 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,672 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 18 458,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 475,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 478,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 307,26 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,39 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 429,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der SDAX mit 16 873,84 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.06.2025, den Wert von 16 685,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,66 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,53 Prozent auf 54,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,97 Prozent auf 176,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,29 Prozent auf 102,40 EUR), NORMA Group SE (+ 0,82 Prozent auf 17,24 EUR) und tonies (+ 0,81 Prozent auf 12,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil CANCOM SE (-5,20 Prozent auf 24,60 EUR), Sixt SE St (-4,30 Prozent auf 72,35 EUR), init innovation in traffic systems SE (-3,07 Prozent auf 48,95 EUR), TeamViewer (-2,87 Prozent auf 5,25 EUR) und Südzucker (-2,56 Prozent auf 10,64 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 337 568 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,025 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,97 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at