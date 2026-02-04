Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,06 Prozent leichter bei 3 603,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 539,891 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 3 608,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 605,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 631,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 558,78 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,438 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 610,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 726,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,570 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,25 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 20,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), freenet (+ 2,65 Prozent auf 31,76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,94 Prozent auf 27,82 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-7,22 Prozent auf 83,50 EUR), Nagarro SE (-3,58 Prozent auf 64,60 EUR), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR), CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR) und IONOS (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 585 937 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199,367 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

