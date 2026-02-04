ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

Index-Bewegung 04.02.2026 15:59:00

Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Börse Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,06 Prozent leichter bei 3 603,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 539,891 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,073 Prozent auf 3 608,36 Punkte an der Kurstafel, nach 3 605,72 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 631,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 558,78 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0,438 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 3 624,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wurde der TecDAX auf 3 610,86 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 726,10 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,570 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5,08 Prozent auf 50,25 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 20,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,72 Prozent auf 30,19 EUR), freenet (+ 2,65 Prozent auf 31,76 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,94 Prozent auf 27,82 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-7,22 Prozent auf 83,50 EUR), Nagarro SE (-3,58 Prozent auf 64,60 EUR), SAP SE (-3,43 Prozent auf 161,28 EUR), CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR) und IONOS (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 585 937 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 199,367 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ATOSS Software AG

Analysen zu Siltronic AG

03.02.26 Siltronic Halten DZ BANK
03.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
03.02.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siltronic Neutral UBS AG
