Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Das macht der DAX heute.

Um 12:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent auf 23 228,09 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,018 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 2,51 Prozent leichter bei 22 998,94 Punkten in den Handel, nach 23 591,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 277,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 927,55 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, bewegte sich der DAX bei 25 014,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wurde der DAX mit 24 162,65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der DAX auf 23 008,94 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,34 Prozent zurück. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 22 927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 250,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 243,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR) und Scout24 (+ 0,27 Prozent auf 74,65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-4,34 Prozent auf 143,25 EUR), Continental (-4,00 Prozent auf 60,98 EUR), MTU Aero Engines (-3,59 Prozent auf 338,40 EUR), Heidelberg Materials (-3,48 Prozent auf 168,05 EUR) und Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 920 810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 201,683 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at