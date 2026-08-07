Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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07.08.2026 12:26:48
Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagmittag
Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent fester bei 26 351,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 128,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 357,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 463,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 399,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24 209,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,27 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4,74 Prozent auf 75,20 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 177,20 EUR), Infineon (+ 2,77 Prozent auf 61,99 EUR), Commerzbank (+ 2,68 Prozent auf 39,52 EUR) und QIAGEN (+ 2,41 Prozent auf 37,01 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Daimler Truck (-3,83 Prozent auf 46,23 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,56 Prozent auf 509,20 EUR), Beiersdorf (-1,64 Prozent auf 80,58 EUR), Deutsche Telekom (-0,99 Prozent auf 28,86 EUR) und RWE (-0,71 Prozent auf 56,08 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 529 162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 217,969 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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