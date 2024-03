Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

In Frankfurt stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 18 025,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 17 956,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 037,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, lag der LUS-DAX bei 17 070,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, stand der LUS-DAX bei 16 633,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 026,00 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 7,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 2,57 Prozent auf 51,90 EUR), Siemens (+ 1,75 Prozent auf 176,06 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,34 Prozent auf 167,08 EUR), Covestro (+ 1,33 Prozent auf 49,59 EUR) und BMW (+ 1,16 Prozent auf 107,04 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 474,00 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 67,50 EUR), Fresenius SE (-1,11 Prozent auf 25,02 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 13,61 EUR) und Siemens Healthineers (-0,86 Prozent auf 55,52 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 832 967 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,019 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,86 Prozent gelockt.

