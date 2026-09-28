Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 28.09.2026 12:26:57

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag

Mit dem LUS-DAX geht es heute abwärts.

Am Montag fällt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 25 396,00 Punkte zurück.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 557,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 373,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 26 564,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 760,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,38 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 3,44 Prozent auf 39,09 EUR), Fresenius SE (+ 1,97 Prozent auf 47,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,66 Prozent auf 40,46 EUR), Merck (+ 1,26 Prozent auf 136,70 EUR) und Henkel vz (+ 1,17 Prozent auf 74,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BASF (-1,73 Prozent auf 49,55 EUR), Brenntag SE (-0,84 Prozent auf 59,06 EUR), Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,589 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 49,74 -1,96% BASF
Brenntag SE 59,26 -0,34% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,74 -1,15% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 47,10 1,82% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,48 2,22% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 74,26 0,51% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 56,75 -0,58% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,63 0,73% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 136,80 1,41% Merck KGaA
SAP SE 183,86 -0,73% SAP SE
Siemens Energy AG 142,92 -0,45% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 39,03 3,45% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,62 -0,33% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,70 -1,59% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 418,00 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert wenig bewegt. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen