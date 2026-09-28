Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag

Mit dem LUS-DAX geht es heute abwärts.

Am Montag fällt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,47 Prozent auf 25 396,00 Punkte zurück.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25 557,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 373,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 26 564,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24 642,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 760,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,38 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 3,44 Prozent auf 39,09 EUR), Fresenius SE (+ 1,97 Prozent auf 47,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,66 Prozent auf 40,46 EUR), Merck (+ 1,26 Prozent auf 136,70 EUR) und Henkel vz (+ 1,17 Prozent auf 74,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil BASF (-1,73 Prozent auf 49,55 EUR), Brenntag SE (-0,84 Prozent auf 59,06 EUR), Zalando (-0,77 Prozent auf 21,86 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 56,28 EUR) und Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,589 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at