Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|LUS-DAX im Blick
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30.09.2026 15:58:31
Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 25 264,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 581,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 205,00 Zähler.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, einen Stand von 26 571,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 25 010,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 906,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,52 Prozent auf 22,64 EUR), BMW (+ 2,31 Prozent auf 55,76 EUR), Fresenius SE (+ 2,05 Prozent auf 45,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,22 Prozent auf 39,68 EUR) und BASF (+ 0,98 Prozent auf 50,43 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-3,55 Prozent auf 40,50 EUR), Vonovia SE (-2,15 Prozent auf 17,03 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), HOCHTIEF (-1,63 Prozent auf 387,00 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 059 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212,396 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank
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|Fresenius SE & Co. KGaA
|43,62
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,47
|-0,38%
|Henkel KGaA Vz.
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|0,50%
|HOCHTIEF AG
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|2,58%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-0,75%
|SAP SE
|184,70
|-1,28%
|Siemens AG
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|Siemens Energy AG
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|1,17%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|-1,11%
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|0,23%
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