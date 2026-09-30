Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag

Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 25 264,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 581,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25 205,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2026, einen Stand von 26 571,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 25 010,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 906,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 3,52 Prozent auf 22,64 EUR), BMW (+ 2,31 Prozent auf 55,76 EUR), Fresenius SE (+ 2,05 Prozent auf 45,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,22 Prozent auf 39,68 EUR) und BASF (+ 0,98 Prozent auf 50,43 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Commerzbank (-3,55 Prozent auf 40,50 EUR), Vonovia SE (-2,15 Prozent auf 17,03 EUR), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), HOCHTIEF (-1,63 Prozent auf 387,00 EUR) und Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 059 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212,396 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,59 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at