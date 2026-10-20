LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|SDAX-Kursentwicklung
|
20.10.2026 15:58:28
Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
Am Dienstag fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,89 Prozent auf 18 047,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,124 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,301 Prozent leichter bei 18 155,33 Punkten, nach 18 210,22 Punkten am Vortag.
Bei 17 925,61 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 172,32 Punkten den höchsten Stand markierte.
SDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der SDAX bei 18 106,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der SDAX mit 18 283,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der SDAX noch bei 17 100,59 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,99 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell tonies (+ 5,02 Prozent auf 13,80 EUR), MLP SE (+ 3,23 Prozent auf 10,86 EUR), Mutares (+ 3,18 Prozent auf 25,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,89 Prozent auf 33,38 EUR) und Kontron (+ 1,60 Prozent auf 20,34 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-8,48 Prozent auf 50,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,22 Prozent auf 27,12 EUR), LPKF Laser Electronics (-5,65 Prozent auf 10,85 EUR), OHB SE (-5,43 Prozent auf 188,00 EUR) und HelloFresh (-5,37 Prozent auf 2,93 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 456 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,001 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|23,85
|1,27%
|Carl Zeiss Meditec AG
|33,56
|3,13%
|EVOTEC SE
|2,76
|6,06%
|HAMBORNER REIT
|4,10
|0,74%
|HelloFresh
|2,92
|-4,76%
|Kontron
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|KWS SAAT SE & Co. KGaA
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|MLP SE
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|6,97%
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|26,25
|5,21%
|OHB SE
|194,00
|-5,60%
|SMA Solar AG
|51,75
|-7,09%
|tonies
|14,08
|8,14%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|27,00
|-6,32%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
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