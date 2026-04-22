Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Kursentwicklung
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22.04.2026 15:59:02
Börse Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch sinkt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 3 668,03 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 523,356 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,341 Prozent auf 3 712,86 Punkte an der Kurstafel, nach 3 700,23 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 664,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 715,13 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 3 420,18 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 22.01.2026, mit 3 704,99 Punkten bewertet. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 3 423,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,21 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 3,24 Prozent auf 71,70 EUR), Infineon (+ 3,00 Prozent auf 49,17 EUR), AIXTRON SE (+ 1,90 Prozent auf 46,09 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,88 Prozent auf 173,00 EUR) und Nordex (+ 1,11 Prozent auf 45,48 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), Siemens Healthineers (-2,81 Prozent auf 36,99 EUR), Nemetschek SE (-2,73 Prozent auf 66,00 EUR), CANCOM SE (-2,62 Prozent auf 26,00 EUR) und Nagarro SE (-2,46 Prozent auf 47,60 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 650 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 175,367 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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