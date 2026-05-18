Börse Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Am Montag geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,61 Prozent auf 24 335,62 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,986 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,490 Prozent schwächer bei 23 833,11 Punkten in den Montagshandel, nach 23 950,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 381,84 Punkte, das Tagestief hingegen 23 797,33 Zähler.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 24 702,24 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 25 278,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 767,43 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,830 Prozent nach. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,93 Prozent auf 1 164,00 EUR), Deutsche Börse (+ 3,81 Prozent auf 253,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,43 Prozent auf 28,63 EUR), Infineon (+ 2,82 Prozent auf 67,03 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,52 Prozent auf 484,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-2,41 Prozent auf 70,80 EUR), Brenntag SE (-1,63 Prozent auf 60,40 EUR), Commerzbank (-0,93 Prozent auf 36,14 EUR), Bayer (-0,53 Prozent auf 37,51 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 50,10 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 655 068 Aktien gehandelt. Mit 197,884 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at