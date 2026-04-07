Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursentwicklung
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07.04.2026 12:27:05
Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagmittag
Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 23 341,15 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,970 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,059 Prozent fester bei 23 181,65 Punkten, nach 23 168,08 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 094,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 397,89 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23 591,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der DAX auf 25 122,26 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der DAX bei 19 789,62 Punkten.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,88 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BASF (+ 2,61 Prozent auf 52,27 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,12 Prozent auf 39,49 EUR), Brenntag SE (+ 1,83 Prozent auf 57,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,72 Prozent auf 554,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,48 Prozent auf 273,80 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-2,08 Prozent auf 173,85 EUR), Rheinmetall (-1,79 Prozent auf 1 542,40 EUR), QIAGEN (-0,89 Prozent auf 35,00 EUR), Siemens Energy (-0,53 Prozent auf 148,90 EUR) und Airbus SE (-0,45 Prozent auf 164,34 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 468 957 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,04 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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