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Marktbericht 16.11.2026 12:26:54

Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag

Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag

Wenig verändert zeigt sich der DAX am ersten Tag der Woche.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 26 717,75 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 26 772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26 749,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26 695,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 797,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26 440,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der DAX mit 23 876,55 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,88 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,74 Prozent auf 794,10 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,48 Prozent auf 356,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,36 Prozent auf 43,24 EUR), Fresenius SE (+ 1,21 Prozent auf 54,27 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-2,51 Prozent auf 272,40 EUR), Symrise (-1,87 Prozent auf 95,46 EUR), Brenntag SE (-1,19 Prozent auf 57,96 EUR), EON SE (-1,16 Prozent auf 19,25 EUR) und Infineon (-0,92 Prozent auf 49,42 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 423 954 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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adidas 179,40 1,13% adidas
Brenntag SE 58,14 -0,82% Brenntag SE
Daimler Truck 43,20 1,53% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 26,95 1,97% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,18 -1,26% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA 54,34 1,44% Fresenius SE & Co. KGaA
Infineon AG 48,81 -3,19% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,69 0,22% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 358,30 1,96% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 792,60 3,38% Rheinmetall AG
SAP SE 214,00 0,54% SAP SE
Siemens AG 270,85 -3,06% Siemens AG
Symrise AG 95,70 -1,62% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,84 0,50% Volkswagen (VW) AG Vz.

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