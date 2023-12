Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Derzeit agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Um 12:25 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 16 667,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 710,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 628,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 15 217,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 735,50 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bewegte sich der LUS-DAX bei 14 288,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 18,58 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 246,00 Punkte. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 1,98 Prozent auf 22,10 EUR), BMW (+ 1,76 Prozent auf 100,34 EUR), Sartorius vz (+ 1,66 Prozent auf 300,00 EUR), adidas (+ 1,20 Prozent auf 193,40 EUR) und Infineon (+ 1,06 Prozent auf 36,82 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-2,50 Prozent auf 11,33 EUR), Merck (-1,73 Prozent auf 141,95 EUR), Commerzbank (-1,73 Prozent auf 10,81 EUR), MTU Aero Engines (-1,53 Prozent auf 186,95 EUR) und Bayer (-0,74 Prozent auf 31,60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 680 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 172,110 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,73 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

