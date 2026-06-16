Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell

Am Dienstag erhöht sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,42 Prozent auf 24 982,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 869,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 114,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 830,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 610,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 576,00 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,70 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell GEA (+ 4,10 Prozent auf 58,40 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 273,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 468,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil BMW (-1,96 Prozent auf 67,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,90 Prozent auf 88,70 EUR), Daimler Truck (-1,85 Prozent auf 41,91 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,62 Prozent auf 48,58 EUR) und Fresenius SE (-1,49 Prozent auf 38,27 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 297 377 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 201,619 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at