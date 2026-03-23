Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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23.03.2026 15:59:00
Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 4,19 Prozent auf 22 979,50 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 21 861,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 318,50 Zählern.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 990,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der LUS-DAX auf 22 914,00 Punkte taxiert.
Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 6,46 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,68 Prozent auf 150,15 EUR), Brenntag SE (+ 6,02 Prozent auf 51,40 EUR), Commerzbank (+ 5,47 Prozent auf 31,99 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,67 Prozent auf 179,30 EUR) und Siemens (+ 4,59 Prozent auf 213,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil QIAGEN (-1,36 Prozent auf 34,33 EUR), Vonovia SE (-0,65 Prozent auf 21,30 EUR), Hannover Rück (-0,46 Prozent auf 258,80 EUR), RWE (-0,32 Prozent auf 56,00 EUR) und Merck (-0,29 Prozent auf 103,75 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 045 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 179,593 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 2,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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