Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Am Montag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 26 009,61 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 236,886 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,330 Prozent fester bei 26 161,17 Punkten, nach 26 075,11 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 324,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 992,00 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 27 812,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Stand von 27 610,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, wurde der MDAX auf 22 370,02 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,10 Prozent zu. 29 815,39 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Sixt SE St (+ 5,24 Prozent auf 92,40 EUR), HELLA GmbH (+ 3,28 Prozent auf 69,20 EUR), Jungheinrich (+ 2,18 Prozent auf 29,00 EUR), United Internet (+ 1,48 Prozent auf 20,56 EUR) und PUMA SE (+ 1,19 Prozent auf 59,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,70 Prozent auf 33,88 EUR), WACKER CHEMIE (-2,47 Prozent auf 132,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,37 Prozent auf 80,86 EUR), Befesa (-2,01 Prozent auf 28,34 EUR) und JENOPTIK (-2,00 Prozent auf 23,52 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 759 180 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,201 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

2023 weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at